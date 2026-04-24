Exige bancada de Morena entregar recursos del Triángulo Norte

La bancada de Morena en el Congreso del Estado de Nuevo León lanzó un enérgico llamado al gobernador Samuel García Sepúlveda, exigiendo la liberación inmediata de los recursos destinados a concluir las obras del Triángulo Norte, un proyecto que calificaron como estratégico pero estancado por falta de voluntad política.
A través de un pronunciamiento oficial, las y los legisladores locales señalaron que el compromiso para financiar este proyecto fue asumido públicamente desde 2023.
Sin embargo, denunciaron que, tras tres años de gestión, no existe un avance físico significativo ni una justificación técnica que explique la parálisis de la obra.
Impacto en la ciudadanía
Para los integrantes de la bancada en el estado, el retraso no es solo una cuestión administrativa, sino un golpe directo a la calidad de vida de los neoloneses.
"El incumplimiento de estas obras afecta la movilidad, la competitividad y la operación de empresas que generan empleo. Nuevo León no puede ni merece seguir esperando", sentenció el Grupo Legislativo.