Exige bancada de MC revisar puente La Rioja de Monterrey

La bancada naranja acusó al PRI y PAN de frenar la discusión legislativa al impedir el quórum para revisar los recursos y las grietas de la obra

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León exigió investigar los recursos ejercidos en el puente La Rioja, en Monterrey, tras las grietas detectadas en la estructura a poco más de dos meses de su inauguración.

En tanto este martes las bancadas del PRI y PAN reventaron la sesión legislativa al no participar en la toma de asistencia.

La diputada Marisol González acusó a los legisladores priistas y panistas de ausentarse del pase de lista para impedir, por segunda ocasión, que se reuniera el quórum necesario para discutir un punto de acuerdo que busca revisar el gasto y las condiciones de la obra impulsada por el alcalde Adrián de la Garza.

La emecista reprochó que los diputados de ambas bancadas, pese a encontrarse en las salas anexas, no participaran en la toma de asistencia, lo que impidió continuar con los trabajos legislativos.

“Es lamentable que los diputados prianistas que se dicen ser los que resuelven, que se jactan de muchas cosas y siempre están con el dedo señalando al de enfrente, hoy no tuvieron la decencia, sino la desfachatez de salirse y de no enfrentar a la voz de la ciudadanía”, dijo González.

Por su parte, la coordinadora de la bancada de MC, Sandra Pámanes, cuestionó que se recurra nuevamente a la falta de quórum para frenar la discusión de asuntos relacionados con la rendición de cuentas.

“Es lamentable que vuelvan a caer o que empiecen a tomar este tipo de argucias acerca de hacer vacío y no generar el quórum para que las sesiones puedan continuar”, expresó.

Pámanes sostuvo que su grupo parlamentario insistirá en que la Administración municipal de Monterrey explique las fallas detectadas en el puente y dé a conocer las medidas que aplicará para corregirlas.

La bancada naranja pidió que el alcalde Adrián de la Garza y la Secretaría de Obras Públicas municipal informen qué materiales se utilizaron en la construcción, cuáles fueron las causas de las grietas y qué acciones se realizarán para garantizar que las reparaciones sean adecuadas.

El punto de acuerdo plantea que, por medio de la Comisión de Vigilancia, se solicite a la Auditoría Superior del Estado investigar los recursos ejercidos durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025 en la obra, tomando en cuenta los retrasos, el costo y las fallas detectadas.

Movimiento Ciudadano argumentó que la revisión permitiría esclarecer el uso de los recursos públicos y determinar si existen responsabilidades por las condiciones de la infraestructura municipal.