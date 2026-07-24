Exige a empresa de seguridad le entreguen su pago

Tras ser despedido de la empresa sin recibir su pago, Joel exige una remuneración justa por la labor brindada durante ocho meses

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El señor Joel, originario de Nueva Rosita, Coahuila, decidió llegar a Nuevo León en busca de una nueva oportunidad laboral, encontrando trabajo en una empresa como guardia de seguridad, sin embargo, fue despedido, sin recibir su pago.



Joel laboró ocho meses en la compañía, sin horas de descanso y en condiciones poco cómodas.



“Se me hace muy injusto, ya que estuve trabajando 24/7 sin ningún día de descanso nos tenían ahí en condiciones inhumanas a qué me refiero a que nos tenían en 1 a donde pues ahí en tu punto ahí te quedas o sea no te daban ahora sí que viáticos no te daban el agua y pues se me hace demasiado poco lo que nos quieren dar y mi salud se deterioró cuando llegué aquí yo llegué bien, y ahorita la presión se me disparó por el estrés laboral”.



Tras su despedida el señor Joel ha acudido al departamento correspondiente donde le informaron que el pago sería de 5,000 pesos, sin embargo, eso no es lo adecuado por sus meses y días de trabajo sin parar.



“Tengo un hijo de dos años con discapacidad auditiva, entonces pues el trabajo en Coahuila está muy crítico, creo que en todas partes por eso muchos miramos para trabajar como para que no sea tan de esta manera pues no”



Ante esto en compañía de compañeros de trabajo, con pancartas se mantuvieron a fuera de la empresa, pidiendo el pago justo de su indemnización.