Exhortan crear padrón de scooters y regular su uso

Muchos ciudadanos usan los scooters para movilizarse en el área metropolitana de Monterrey; sin embargo, se busca regular su uso para evitar accidentes

Ante el incremento del uso de los scooters en la zona metropolitana de Monterrey, la diputada de Morena, Berenice Martínez, exhortó a la Secretaría de Movilidad a crear un padrón de estos vehículos y regular su uso.

En la sesión de este miércoles, Martínez indicó que al ser vehículos motorizados, tanto quienes los usan, como peatones y automovilistas pueden correr el riesgo de un accidente, por lo cual es fundamental regularlos y crear campañas de concientización sobre su uso.



"Estas campañas deberán tener enfoque preventivo, inclusivo y estar dirigidas especialmente a jóvenes y nuevos usuarios."

"También para que implemente y actualice un padrón estatal gratuito de personas usuarias de scooters motorizados como dispositivo de micromovilidad, a fin de contar con información diagnóstica y estadística que permita mejorar la toma de decisiones en materia de movilidad y seguridad vial", dijo la diputada Berenice Martínez.



Así mismo, se pidió a los municipios que instalen señalética para aquellas personas que usan los scooters como su medio de transporte tanto para llegar a sus trabajos o que los usan para llegar a otro medio de transporte, como el metro o la Ecovía.