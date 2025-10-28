Exhortan al Inde a implementar protocolo contra el acoso

El Congreso aprobó exhortar al INDE a implementar medidas de prevención, denuncia y sanción para combatir el acoso y hostigamiento sexual en el deporte

El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por unanimidad un exhorto para que el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) implemente de manera inmediata un Protocolo para la Prevención, Detección y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual en el Deporte.

El exhorto fue hecho por la diputada de Morena, Anylú Hernández, quien destacó que la aprobación del exhorto representa un compromiso institucional para garantizar un deporte libre de violencia, donde prevalezcan el respeto, la equidad y la dignidad humana.

“Nos encontramos frente a una realidad que no puede ser ignorada. El deporte, que debería ser un espacio de desarrollo y formación, se ha visto vulnerado por casos de acoso y hostigamiento sexual dentro de las propias instituciones encargadas de promoverlo.

“Casos como el de la medallista Haramara Gaitán reflejan la falta de actuación responsable y sensible por parte de las autoridades, lo que ha permitido que las víctimas sean revictimizadas y prevalezca la impunidad. La ausencia de un protocolo es un claro ejemplo de la vulnerabilidad en la que se encuentran nuestras y nuestros deportistas”, dijo Anylú Hernández.

El exhorto aprobado busca que el INDE adopte un protocolo formal con mecanismos de denuncia seguros y confidenciales, medidas de protección inmediata para las víctimas, separación temporal de presuntos agresores y sanciones efectivas.

Así mismo, Anylú Hernández agradeció el trabajo de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte por su disposición para dictaminar y respaldar la propuesta.

“Respaldar este dictamen es decirle al pueblo de Escobedo y de todo Nuevo León: no habrá tolerancia al acoso ni al abuso dentro del deporte”, agregó la diputada.