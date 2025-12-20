Exhortan a no regalar mascotas en estas fiestas

El secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano también recordó la importancia de no utilizar pirotecnia que, por cierto, está prohibida

El secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano, reafirmó el llamado público que hizo a la comunidad a principios de semana en el "Nuevo León Informa", en el sentido de abstenerse de regalar mascotas en estas fiestas decembrinas porque, por lo general, sus nuevos dueños no pueden conservarlos y los abandonan en la calle.

Y también recordó la importancia de no utilizar pirotecnia que, por cierto, está prohibida, ya que afecta mucho a las mascotas, arriesga la integridad de las personas y afecta al medio ambiente.

"Justamente el lunes en el "Nuevo León Informa" anunciamos este tipo de temas: que no se compraran. Por moda, en estas épocas navideñas hay una costumbre de regalar mascotas y luego vemos que en los meses de enero y febrero terminan los refugios y los albergues llenos de mascotas porque pasa la euforia y empiezan a quedar los perros desamparados, entonces un llamado a la ciudadanía para que si van a decidir un regalo, que sea adoptado y no comprado", explicó.

Advirtió de los daños de la pólvora, y recordó que su uso es más que peligroso.

"En Nuevo León le decimos no a la pirotecnia por varios temas: la gente puede perder la vida, perder una extremidad; en segundo lugar, el tema de calidad del aire, la cantidad de explosiones a un mismo tiempo, incrementa la mala calidad del aire; y el tercero y no menos importante: afecta a nuestras mascotas, salen despavoridas por el ruido y el estruendo, tenemos reportes de extravíos de mascotas, afecta a los niños con autismo y a los adultos mayores, así que en Nuevo León le decimos no a la pirotecnia", aclaró.