Exhortan a no regalar mascotas en estas fiestas

El secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano, reafirmó el llamado público que hizo a la comunidad a principios de semana en el "Nuevo León Informa", en el sentido de abstenerse de regalar mascotas en estas fiestas decembrinas porque, por lo general, sus nuevos dueños no pueden conservarlos y los abandonan en la calle.
Y también recordó la importancia de no utilizar pirotecnia que, por cierto, está prohibida, ya que afecta mucho a las mascotas, arriesga la integridad de las personas y afecta al medio ambiente.
"Justamente el lunes en el "Nuevo León Informa" anunciamos este tipo de temas: que no se compraran. Por moda, en estas épocas navideñas hay una costumbre de regalar mascotas y luego vemos que en los meses de enero y febrero terminan los refugios y los albergues llenos de mascotas porque pasa la euforia y empiezan a quedar los perros desamparados, entonces un llamado a la ciudadanía para que si van a decidir un regalo, que sea adoptado y no comprado", explicó.
Advirtió de los daños de la pólvora, y recordó que su uso es más que peligroso.
"En Nuevo León le decimos no a la pirotecnia por varios temas: la gente puede perder la vida, perder una extremidad; en segundo lugar, el tema de calidad del aire, la cantidad de explosiones a un mismo tiempo, incrementa la mala calidad del aire; y el tercero y no menos importante: afecta a nuestras mascotas, salen despavoridas por el ruido y el estruendo, tenemos reportes de extravíos de mascotas, afecta a los niños con autismo y a los adultos mayores, así que en Nuevo León le decimos no a la pirotecnia", aclaró.