Exhortan a empresas a reforzar protocolos de seguridad en NL

La asistencia proporcionada por Protección Civil de Nuevo León forma parte de la estrategia NL Cumple y de las acciones de Cero Clausuras

El Gobierno de Nuevo León llamó a empresas y establecimientos a solicitar orientación preventiva ante Protección Civil estatal para actualizar sus medidas de seguridad, corregir posibles irregularidades y reducir riesgos tanto para trabajadores como para clientes.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, explicó que el acompañamiento permite a los responsables de los negocios revisar su documentación, atender oportunamente las observaciones y prepararse para las inspecciones periódicas sin afectar sus operaciones.

“Nuestra prioridad es contar con espacios más seguros para todas y todos. Queremos que puedan corregir cualquier detalle a tiempo y evitar sanciones”, señaló Flores Serna.

Orientación busca prevenir riesgos y evitar clausuras

La asistencia proporcionada por Protección Civil de Nuevo León forma parte de la estrategia NL Cumple y de las acciones de Cero Clausuras, mediante las cuales se busca detectar y solucionar incumplimientos antes de que representen un peligro o deriven en sanciones administrativas.

El funcionario precisó que la corporación estatal puede orientar a los establecimientos para conservar vigentes sus medidas de prevención, cumplir con los requerimientos aplicables y mantener condiciones adecuadas para responder ante una emergencia.

Empresas deben mantener actualizados sus documentos

Entre los requisitos que deben atender los negocios se encuentra contar con un Programa Interno de Protección Civil vigente, además de un seguro de responsabilidad civil y las bitácoras de mantenimiento correspondientes a las instalaciones eléctricas y de gas.

También deberán acreditar que su personal recibió capacitación en primeros auxilios y atención de emergencias, con el propósito de fortalecer la capacidad de reacción ante cualquier incidente dentro de sus instalaciones.

Flores Serna reiteró que la administración estatal mantendrá el acompañamiento a los establecimientos para impulsar una cultura de prevención y avanzar hacia espacios comerciales y laborales más seguros en Nuevo León.