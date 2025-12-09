Exhortan a darle prioridad a afectados en Pesquería

Legisladores piden al municipio y al estado dar prioridad a los ciudadanos afectados por la explosión de pirotecnia y proteger su patrimonio.

Los diputados en el Congreso del Estado pidieron al gobierno de Pesquería le dé prioridad a los ciudadanos afectados por la explosión de pirotecnia, para que les den certeza de qué pasará con su patrimonio.

En entrevista, el diputado del PRI, Javier Caballero indicó que el gobierno municipal de Pesquería, encabezado por el emecista, Francisco Esquivel, es el puente que tienen los ciudadanos para recibir ayuda directa del Estado, por lo cual, debería de ser prioridad el conseguirla, para no dejar desamparados a los afectados en estas fechas.

“Hay que tener las prioridades definidas en los municipios, las necesidades de la gente deben de estar por encima de cualquier necesidad del municipio, hay que tener la sensibilidad ante esta desgracia. “Y hacemos un llamado a las autoridades municipales y estatales a que se coordinen para que tengan una respuesta y tengan una certeza los habitantes de esta comunidad que de un día a otro perdieron todo”, dijo Javier Caballero.

Por separado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, aseguró que ya hay un acercamiento por parte del edil.

“Yo lo que sé es que el alcalde ha estado desde el primer momento cercano a las familias afectadas y en todo momento ha brindado el apoyo necesario para que ellos, todas estas familias puedan estar viviendo en paz, viviendo bien. Sabemos que no es un hecho simple, al contrario, fue una afectación grande, sin embargo, todos los días el alcalde ha estado muy al pendiente de cada una de las necesidades y esto de este mejorar las condiciones de las viviendas, obviamente llevará un tiempo, pero no se ha dejado de lado ni tampoco se ha evadido la responsabilidad que tiene la administración para coadyuvar y ayudar a las familias en esta terrible tragedia”, dijo Sandra Pámanes.

Así mismo, el diputado de Morena, Mario Soto, solicitó no dejar de lado las necesidades de estas familias, ya que, muchos de ellos no podrán entrar a sus casas hasta que los estudios sobre los daños ocasionados terminen.

"Él debe estar al pendiente de las vecinas y de los vecinos. Él debió de haber procurado este tema. Aquí lo que nosotros exhortamos al alcalde, es que esté al tanto de los vecinos y que los ayude en toda la gestión con estas pólizas”, agregó Mario Soto.

Carlos de la fuente, coordinador del PAN, también indicó que se debe trabajar en conjunto el municipio con el gobierno del estado, ya que hay una cierta corresponsabilidad, debido a que se hizo caso omiso a denuncias previas del almacenamiento de esta pirotecnia.