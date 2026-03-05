 Exhorta Soto a Manuel a gobernar García con humildad

Estas declaraciones las hizo Soto, luego de ser cuestionado sobre las denuncias que hay contra Manuel Guerra por presuntamente haber violentado a regidoras

El coordinador de la bancada local de Morena, Mario Soto, exhortó al alcalde de García a gobernar con humildad y que no caiga en cometer abusos de autoridad.

Estas declaraciones las hizo Soto, luego de ser cuestionado sobre las denuncias que hay en contra de Manuel Guerra por presuntamente haber violentado a varias regidoras de García e incluso a su compañera diputada, Greta Barra.

“Aquí lo que tengo que mencionar es que en Morena el poder lo tenemos que tomar con humildad, no pueden haber actos de prepotencia, no pueden haber actos de arrogancia, no puede haber temas de que el poder enferme, el poder es para servir a la gente. “Yo exhorto tanto a la autoridad municipal en García como a todas las autoridades municipales a que se conduzcan con la mayor humildad posible y que entre compañeras y compañeros nos llevemos bien.

Agregó que la política no debe ser para dañarse y menos entre compañeros de un mismo partido, y que el edil se debe concentrar en servirle a la gente que lo puso en el puesto.