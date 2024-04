Exhorta PAN llamar a suplentes de los diputados 'faltistas'

El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, presentó un exhorto para que la Mesa Directiva del Congreso del Estado solicite al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCNL) llame a los suplentes de los diputados que tienen 45 o más inasistencias.

Dentro del documento que el diputado entregó en la oficialía de partes, señaló que en el artículo 16 del reglamento para el gobierno interior del Congreso se especifica que cuando un diputado incurra en una falta absoluta se deberá llamar a su suplente.

“Hay cuatro diputados que no han entrado (a ninguna sesión) no conocen un curul, no saben tomar asistencia, no saben votar, no saben.

“Es por ello que ya deje este oficio para que le solicite al Instituto Electoral que llame a los suplentes de aquellos diputados que tengan más de 45 días de no asistir, que vengan los suplentes, si ellos no quieren trabajar que vengan los suplentes”, dijo de la Fuente.

Los diputados que no han entrado a ninguna sesión desde que se les tomó protesta ya que eran suplentes, son José Alfredo Pérez Bernal, Perfecto Reyes, José Juan Tovar y Raymundo Treviño, todos de Movimiento Ciudadano.

