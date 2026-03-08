VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Exhorta Monterrey a evitar circular en el centro por el 8M

Por: Carlos Nava

07 Marzo 2026, 17:03

Compartir
WhatsApp

El Gobierno de Monterrey también notificó cambios temporales en la operación de la Regio Ruta que entrarán en vigor a partir de las 16:00 horas de este domingo

Exhorta Monterrey a evitar circular en el centro por el 8M

Con motivo de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Monterrey, a través de la Dirección de Vialidad y Tránsito, implementará un operativo especial este domingo 8 de marzo en el primer cuadro de la ciudad.

Debido a esto, las autoridades exhortan a los automovilistas a abstenerse de circular por la zona Centro y piden a los usuarios del transporte público anticipar sus traslados debido a modificaciones en el servicio.

Operativo vial y rutas restringidas

Aunque las actividades de los colectivos ciudadanos comenzarán desde las 10:00 horas, se espera que el contingente principal inicie su marcha cerca de las 17:00 horas.

El operativo de tránsito se concentrará en las calles aledañas a la Macroplaza y áreas comerciales, aplicando restricciones a la circulación conforme avance la caminata.

Se recomienda evitar el tránsito por las calles Zaragoza, Zuazua, Doctor Coss y Juárez, en el tramo que comprende desde la avenida Constitución hasta la calle Washington. Las autoridades sugieren a la ciudadanía anticipar sus recorridos y utilizar vías alternas para evitar quedar atrapados en los cortes de circulación.

marcha-8M.jpeg

Ajustes en el servicio de la Regio Ruta

El Gobierno de Monterrey también notificó cambios temporales en la operación de la Regio Ruta que entrarán en vigor a partir de las 16:00 horas de este domingo.

Los recorridos que transitan directamente por el primer cuadro, específicamente el Circuito D (Obispado-Macroplaza-Fundidora) y el Circuito E (Macroplaza-Félix U. Gómez-Moderna), quedarán suspendidos totalmente durante la tarde.

 Se tiene previsto que el servicio en estas rutas se reanude de manera normal el lunes 9 de marzo a partir de las 5:00 horas.

Por otro lado, los Circuitos A (Macroplaza-Mederos-La Rioja) y G (Macroplaza-Sierra Ventana-San Ángel) operarán de manera provisional. Estos circuitos tendrán su parada terminal en la esquina de la calle Nuevo León y 16 de Septiembre, en la colonia Independencia.

Comentarios