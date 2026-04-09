Exhorta Cruz Roja a prevenir accidentes durante vacaciones

La institución indicó que la supervisión constante de los menores es clave para evitar incidentes tanto en el hogar como al exterior

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Ante el incremento de accidentes domésticos y en vía pública durante los periodos vacacionales, personal de la Cruz Roja Mexicana hizo un llamado a extremar precauciones, especialmente con menores de edad.

Casandra Herrera, instructora en el área de prevención de la institución, destacó que la supervisión constante es clave para evitar incidentes tanto en el hogar como al exterior.

Señaló que entre las principales recomendaciones en casa se encuentra evitar que los niños se acerquen a la cocina mientras se preparan alimentos, ya que pueden sufrir quemaduras.

Asimismo, pidió mantener cajones cerrados para prevenir caídas, y no dejar objetos como juguetes en el piso, lo que podría provocar resbalones, especialmente en adultos mayores.

Otra medida importante es no almacenar sustancias tóxicas, como cloro, en envases de refresco, ya que esto puede generar confusión y provocar intoxicaciones, uno de los accidentes más comunes en esta temporada.

Herrera explicó que también se debe poner atención al momento de comer, tanto en niños como en adultos, ya que ingerir alimentos de forma apresurada o en trozos grandes puede causar atragantamientos.

En cuanto a las actividades al aire libre, recomendó el uso de equipo de protección al andar en bicicleta, así como mantener siempre a los menores bajo supervisión y cruzar las calles por zonas seguras, como pasos peatonales o semáforos, para evitar atropellamientos.

Entre los accidentes más frecuentes durante vacaciones se encuentran intoxicaciones, quemaduras, caídas, fracturas y atragantamientos.

Finalmente, la instructora advirtió que, en caso de intoxicación, no se debe provocar el vómito ni administrar alimentos o bebidas, sino acudir de inmediato a un centro de salud.

En caso de golpes en la cabeza, recomendó mantener al menor despierto para observar posibles síntomas como mareo o vómito, y buscar atención médica oportuna.