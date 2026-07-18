Exhorta Coparmex a empresarios a aprovechar la plataforma NLínea

Por: Carlos Nava 17 Julio 2026, 18:07 Compartir

La plataforma promete ahorros de hasta un 80% en tiempos de respuesta y una reducción del 30% en los requisitos regulatorios

Con el propósito de agilizar la competitividad del sector privado y erradicar la burocracia, el Gobierno del Estado hizo un llamado formal al sector empresarial para adoptar el uso de la ventanilla digital NLínea. La plataforma promete ahorros de hasta un 80% en tiempos de respuesta y una reducción del 30% en los requisitos regulatorios. Durante un encuentro con la Comisión PyME de Coparmex, liderada por su presidente Eugenio José Reyes, la titular de la Oficina Ejecutiva del Estado, Mariela Saldívar, detalló el impacto actual de la herramienta, la cual ya registra un promedio de un millón de consultas mensuales. “Conozcan NLínea, la plataforma de trámites y servicios en donde van a poder encontrar toda la información y van a poder hacer la mitad de ellos por medios digitales. Pero para que esto funcione lo tenemos que utilizar”, puntualizó la funcionaria.

Digitalización y certeza jurídica contra extorsiones

Actualmente, la plataforma concentra más de 750 trámites estatales, de los cuales 350 son completamente digitales. Además, 41 de ellos operan bajo un esquema de expediente único respaldado con tecnología blockchain.

La herramienta ya agrupa la totalidad de los trámites para la apertura de empresas y los principales procesos del sector de la construcción, y se prevé la incorporación de 60 nuevos trámites de dependencias como el Registro Civil y el Instituto de Control Vehicular.

En materia de transparencia, Saldívar destacó el Padrón de Inspectores e Inspecciones, una herramienta que busca dar certeza jurídica a los comercios. A través de este apartado, las empresas pueden verificar en tiempo real:

El nombre y foto del inspector asignado (con un padrón actual de 486 verificadores).

El motivo legal y las atribuciones de la visita.

Los derechos y obligaciones del negocio visitado.

Este sistema de control abarca inspecciones de dependencias clave como la Secretaría del Trabajo, Medio Ambiente, la Secretaría General de Gobierno y Agua y Drenaje.

Impulsan blindaje para MiPyMEs con "Cero Clausuras"

Como parte de la estrategia, el Estado invitó a las micro, pequeñas y medianas empresas a sumarse al programa "Cero Clausuras al que Cumple", operado por la Secretaría de Economía.

Este esquema ofrece un acompañamiento técnico de hasta un año para que los negocios se regularicen normativamente, blindándolos contra suspensiones o clausuras sorpresa durante ese periodo.

La inscripción es gratuita y se realiza en el portal oficial nlinea.nl.gob.mx bajo el nombre "Inscripción al Programa Cero Clausuras", con un tiempo de resolución de 10 días hábiles para la emisión del certificado correspondiente.

Asimismo, se informó que, en coordinación con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, cada viernes se imparten capacitaciones virtuales masivas con un promedio de 100 asistentes por sesión.

Este plan de digitalización forma parte de la estrategia integral "Nuevo León Cumple: Todo en NLínea + Reglas Claras", un esfuerzo coordinado entre 19 dependencias estatales y 10 cámaras empresariales que fue puesto en marcha por instrucción del gobernador Samuel García y el secretario general de Gobierno, Miguel Flores.