Exhorta Congreso a revisar desarrollos en Cerro de las Mitras

Legisladores federales piden verificar permisos, impacto ambiental y riesgos en proyectos señalados por habitantes del poniente de Monterrey

La demanda de vecinos del poniente de Monterrey para frenar la expansión de desarrollos inmobiliarios en las faldas del Cerro de las Mitras llegó al Congreso de la Unión, que aprobó un exhorto para que autoridades federales, estatales y municipales revisen la legalidad de diversos proyectos y verifiquen el cumplimiento de la normatividad ambiental, urbana y de protección civil.

La Comisión Permanente, integrada por diputados federales y senadores, aprobó el pasado 15 de julio un punto de acuerdo mediante el cual solicita investigar las autorizaciones otorgadas a los desarrollos San Jemo 360, Tucker Towers, Dinastías, Monteleón, Cataluña, Mallorca, Cantera Residencial (Residencial Cantera) y Turquesa.

El exhorto deriva de una propuesta presentada el 10 de julio por el senador Waldo Fernández, a partir de las denuncias realizadas por habitantes de las colonias Colinas de San Jerónimo, San Jemo, Vista Hermosa y Cumbres Primer Sector, quienes aseguran que la creciente urbanización pone en riesgo el equilibrio ambiental y la infraestructura de la zona.

Congreso pide revisar permisos y cumplimiento de la ley

En el documento aprobado, el Congreso señala que existen inquietudes ciudadanas sobre el cumplimiento de permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con los desarrollos, así como posibles afectaciones derivadas de la construcción en zonas con fuertes pendientes y riesgos geológicos.

"Los habitantes señalan dudas razonables respecto al cumplimiento de los permisos, autorizaciones y licencias correspondientes, así como de la normativa ambiental, urbanística, de protección civil e infraestructura pública aplicable", señala el punto de acuerdo.

Asimismo, el exhorto indica que las preocupaciones incluyen posibles impactos sobre los escurrimientos naturales, la infiltración de agua, la estabilidad del terreno y la capacidad de los servicios públicos.

El órgano legislativo consideró que las solicitudes vecinales constituyen un asunto de interés público respaldado por la Constitución Política, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Acuerdo de Escazú.

Solicitan inspecciones a autoridades de los tres órdenes de gobierno

El Congreso exhortó al Gobierno de Nuevo León y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) a revisar los antecedentes técnicos, ambientales y jurídicos que dieron origen a las autorizaciones de los proyectos señalados.

También pidió a las secretarías estatales de Medio Ambiente, Movilidad y Planeación Urbana, así como al Consejo Técnico Geológico e Hidrometeorológico de Nuevo León, informar el estado que guardan los permisos, manifestaciones de impacto ambiental y demás instrumentos que sustentaron la aprobación de los desarrollos.

Al Ayuntamiento de Monterrey se le solicitó realizar una revisión integral de las obras ubicadas en las zonas del Cerro de las Águilas-San Jemo, Cerro Vista Hermosa, Cantera, Las Dinastías y áreas relacionadas con la Reserva Natural Estatal Cerro de las Mitras.

"A efecto de verificar que las obras y actividades actualmente ejecutadas correspondan a las autorizaciones otorgadas y cumplan con las disposiciones urbanísticas, ambientales y de protección civil aplicables y, en caso de advertirse inconsistencias o incumplimientos, se inicien los procedimientos administrativos que conforme a derecho procedan", establece el exhorto.

Vecinos denuncian daños ambientales y fallas en infraestructura

Los habitantes que integran el frente ciudadano Salva tu Cerro sostienen que la construcción de nuevos complejos habitacionales ha contribuido a problemas como inundaciones, deslaves, saturación vial, fallas en el suministro eléctrico y colapsos en la red de drenaje sanitario.

Claudio González, vecino de Colinas de San Jerónimo, aseguró que uno de los problemas más visibles ocurre en el bulevar Rogelio Cantú y la avenida Puerta del Sol, donde se presentan escurrimientos de aguas residuales.

"En la zona de San Jerónimo hemos vivido deslaves en el Cerro de las Águilas, deslaves en Rangel Frías y también la salida de aguas residuales por las alcantarillas en San Jerónimo, Vista Hermosa, Cumbres y otros sectores", afirmó.

El vecino advirtió que estas descargas podrían mezclarse con el sistema pluvial y llegar a cuerpos de almacenamiento de agua, por lo que pidió una revisión integral de la infraestructura y de los permisos otorgados a los desarrollos inmobiliarios.