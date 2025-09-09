Exhorta Congreso a la ASE presentar denuncia contra Nava

Dicha solicitud fue presentada por el diputado, Miguel Lechuga y fue aprobado por el PAN, PRI, MC, PRD, PT y la diputada independiente, Rocío Montalvo

El Congreso del estado exhortó a la Auditoría Superior del Estado a presentar una denuncia en contra del alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava por el presunto desvío de $533 millones de pesos en el ayuntamiento.

Dicha solicitud fue presentada por el diputado del PAN, Miguel Lechuga y fue aprobado por los diputados de su bancada, PRI, Movimiento ciudadano, PRD, Partido del Trabajo y la diputada independiente, Rocío Montalvo.

“Hoy estoy aquí, siendo la voz del municipio que represento y dejando muy en claro que la corrupción evidenciada no debe quedar sin castigo. “Porque no es solo dinero perdido, es desigualdad, es descuido, es la gente de Santa Catarina pagando cada vez más impuestos mientras el alcalde se dedica a despilfarrar todo lo recaudado, en lugar de mejorar las condiciones y servicios de un municipio que hoy parece estar en completo abandono. Aquí no hay de otra: la corrupción se paga y en este caso debe aplicarse todo el peso de la ley”, dijo Miguel Lechuga.

En el mismo sentido, se pronunció la diputada de Movimiento Ciudadano, Marisol González, quien ya denunció a Jesús Nava anteriormente por un abuso que sufrieron sus colaboradoras por parte del gobierno y la policía de Santa Catarina.

“Es inadmisible e irresponsable dejar que resultados tan negativos y con montos tan altos sin comprobar, gastados en lo oscuro, sin transparencia, se queden solo en papel. “Por eso apoyo este punto de acuerdo: porque es urgente saber si ya existen acciones y denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Nuevo León, y que se nos informe con claridad cómo avanzan. La gente de Santa Catarina no merece más excusas: se les debe transparencia total y castigos ejemplares y a la medida”, dijo González.

El acuerdo se aprobó con 32 votos a favor, 0 en contra y 8 en abstención del grupo legislativo de Morena, partido al cual actualmente pertenece Jesús Nava.

Los $533 millones de pesos que se señalan son en obras como una construcción de drenaje pluvial en la avenida Díaz Ordaz y Manuel Ordoñez por más de $48 millones de pesos; un riego automatizado en camellones de la avenida Luis Donaldo Colosio por montos de $19 millones 599 mil pesos en el tramo 4 y otros $19 millones 600 mil en el tramo 5.

Además, se pagaron más de $10 millones de pesos por una pena de atraso de 70 días en una obra de drenaje pluvial; así mismo se señalan más de $70 millones de pesos en pagos a proveedores como empresas de mercadotecnia, comunicación, consultoría, estudios médicos, limpieza y mantenimiento de áreas verdes, entre otros.