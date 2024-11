Exhorta arzobispo de Monterrey a cuidar el aguinaldo

El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera exhortó a los ciudadanos de Nuevo León a cuidar los ingresos económicos que puedan tener con la entrega de bonos y aguinaldo.



Asimismo, Cabrera señaló la creciente problemática de estafas que hay en el estado, por lo que pidió se extremen precauciones en lo que se piense gastar este dinero extra que se va a recibir, especialmente en tratos a través de redes sociales.



“Al estar próxima la entrega de aguinaldo y bonos económicos en los trabajos les invito a que tengan un cuidado especial en la administración de sus bienes y estar atentos para no caer en estafas, es lamentable que estas acciones estén creciendo, principalmente en las redes sociales.



“Hay que estar bien informado y no dejarse llevar por personas que abusan de la buena fe de los demás”, comentó el arzobispo.



El aguinaldo es un monto económico que otorgan las empresas a sus empleados y es correspondiente al salario de 15 días trabajados, la Secretaría de Economía de Nuevo León lanzó un comunicado que explica la entrega de esta prestación.



De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo el aguinaldo debe ser entregado antes del 20 de noviembre, por lo que se fomenta el ahorro en los trabajadores de frente a las fiestas decembrinas.



Dentro del comunicado se menciona que los empleados que deben recibir esta prestación son aquellos trabajadores que son considerados de confianza o de base, así como los que no hayan cumplido un año en la empresa se les debe pagar la parte proporcional del tiempo de servicio, sin importar se encuentren trabajando o no.



También se menciona que los trabajadores que no tienen derecho al aguinaldo son aquellos que se encuentran bajo un esquema de honorarios, al igual que los empleados que tengan incapacidad, por enfermedad general, respecto al tiempo de su incapacidad.

