Exhiben riesgo latente al cruzar la avenida Raúl Salinas

Para quienes diariamente tienen que cruzarla en ambos sentidos, el riesgo de ser atropellado, sufrir lesiones o perder la vida es latente

Cierto es que la avenida Raúl Salinas es una arteria importante; también lo es que representa un gran riesgo para estudiantes y vecinos de varias colonias.

En el tramo comprendido desde la calle Cerro de las Mitras, donde Raúl Salinas cambia al nombre de Acueducto, solo existen dos puentes peatonales.

Pero estos pasos a desnivel los separa una distancia de 800 metros aproximadamente.

Una brecha por demás incomprensible para una población estudiantil y laboral que por necesidad tiene que cruzarla.

Un tramo en el que no existen reductores de velocidad ni mucho menos topes que obliguen a los automovilistas a circular con .

Si esto no fuera suficiente la falta de suficiente luz mercurial hace del tramo un verdadero problema para los residentes.

Dos semáforos existen sobre este tramo de avenida, uno de ellos frente a un centro comercial y el otro a unos 300 metros de distancia.