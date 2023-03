Exhiben falta de trabajadores en obras de Casco de San Pedro

En un video tomado en las calles Juárez y Libertad se puede observar como no hay ningún trabajador y solo se ven las maquinarias paradas al fondo

Por: Andrea Rodríguez

Marzo 08, 2023, 14:34

Una ciudadana exhibió la ausencia de trabajadores que se tiene en las obras de renovación en el Casco de San Pedro.

Mediante un video en las calles Juárez y Libertad se puede observar como no hay ningún trabajador y solo se ven las maquinarias paradas al fondo.

“Hoy siendo 8 de marzo aproximadamente a la 1:31pm de la tarde, aquí en Morelos y ahorita fui a Juárez, está completamente solo, no hay absolutamente nadie, no hay ni un trabajador en ninguna de las calles, o sea si acaso ando uno y pues así no creo que vayan a terminar la obra.

“Completamente desolado, en el parque, en la placita, no hay absolutamente nadie, vengo caminando para que vean, comprueben que no hay absolutamente nadie”, indica la ciudadana.

La ciudadana sampetrina, quien también indicó tiene un negocio en el municipio, mostró su preocupación al asegurar que los trabajos avanzan a paso de tortuga y siguen afectando a los negocios.

Agregó que, en otras de las calles de la obra, como es Morelos, se observa la mínima presencia de trabajadores.

“Hay 9 trabajadores desde Vasconcelos hasta Independencia… mi negocio sigue afectado porque no tiene ventas dado que no quieren llegar por el tráfico y las maquinarias, así estamos padeciendo los vecinos del Casco de San Pedro”, agregó.