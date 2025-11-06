Exhiben a ladrón; suma más de 15 robos a casas y negocios

Habitantes de las colonias 1 de mayo y San Ángel, en Monterrey, piden el apoyo de la autoridad para frenar los robos en el sector

Con total tranquilidad un joven identificado como Kevin Eduardo L. de 21 años, fue captado por cámaras de vigilancia mientras realiza uno de sus múltiples robos en la colonia 1 de mayo, en Monterrey.

El joven, quien también es vecino de la zona, lleva más de dos años siendo amante de lo ajeno, robando casi por completo el perímetro con casas habitación, tiendas de abarrotes, consultorios y hasta remolques de comida.



Las imágenes y videos del sujeto robando son tantos que cada vecino cuenta con uno.

A la fecha Kevin lleva conocidos más de 15 robos, donde las sumas de dinero superan los 50 mil pesos.

Los vecinos de las colonias 1 de mayo y San Ángel, ya no saben a quien acudir para ser escuchados, ya que casi todos han sido robados.



Además, temen que un robo pueda acabar en tragedia, pues el joven padece de problemas de adicción e incluso en una ocasión entró a un domicilio, con familia dentro portando un arma blanca.