Exhiben a ladrón; suma más de 15 robos a casas y negocios

Con total tranquilidad un joven identificado como Kevin Eduardo L. de 21 años, fue captado por cámaras de vigilancia mientras realiza uno de sus múltiples robos en la colonia 1 de mayo, en Monterrey.
El joven, quien también es vecino de la zona, lleva más de dos años siendo amante de lo ajeno, robando casi por completo el perímetro con casas habitación, tiendas de abarrotes, consultorios y hasta remolques de comida.
Las imágenes y videos del sujeto robando son tantos que cada vecino cuenta con uno.
A la fecha Kevin lleva conocidos más de 15 robos, donde las sumas de dinero superan los 50 mil pesos.
Los vecinos de las colonias 1 de mayo y San Ángel, ya no saben a quien acudir para ser escuchados, ya que casi todos han sido robados.
Además, temen que un robo pueda acabar en tragedia, pues el joven padece de problemas de adicción e incluso en una ocasión entró a un domicilio, con familia dentro portando un arma blanca.