Exhibe Waldo 'protesta montada' por PRIAN y los reta a debate

El Senador por Nuevo León, Waldo Fernández, denunció que la reciente manifestación en su contra no fue un ejercicio genuino de participación ciudadana, sino una estrategia de “guerra sucia” vinculada a actores del PRI y PAN.

Manifestantes con intereses partidistas

El legislador explicó que, tras analizar el perfil de los participantes, se identificó que quienes encabezaron la protesta, aunque se presentaron como ciudadanos apartidistas, tienen una trayectoria ligada al Partido Acción Nacional.

“Yo no tengo ningún problema en enfrentar a las y los ciudadanos. El problema es cuando se disfrazan intereses partidistas de ‘ciudadanía libre’”, afirmó Fernández.

Cuestionamiento a la difusión de videos

Fernández también criticó la circulación de videos editados que no muestran la interacción completa y llamó a la transparencia informativa mediante la publicación de las grabaciones sin cortes, garantizando el derecho a la verdad de la audiencia.

El senador reveló que invitó personalmente a los dos líderes de la protesta a un debate público y abierto. Aunque inicialmente aceptaron, finalmente no acudieron, lo que, según Fernández, confirma que su único objetivo era generar impacto mediático y no un intercambio de ideas.

Disposición al diálogo permanente

El legislador de Morena reiteró su disposición al diálogo ciudadano, como lo ha demostrado en distintos foros y encuentros, pero enfatizó que la vida democrática en Nuevo León exige un nivel de debate superior al de las simulaciones.