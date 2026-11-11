Exhibe Martha Herrera incremento en robos en Monterrey

Según los datos presentados en la rueda de prensa “La otra mitad”, de enero a septiembre se han registrado 712 robos a personas en Monterrey

Al presentar un informe sobre la seguridad en el municipio de Monterrey, la coordinadora de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano, Martha Herrera, reveló que el robo a personas es uno de los delitos que más preocupa en la ciudad al ir al alza en el 2026.

Según los datos presentados en la rueda de prensa “La otra mitad”, de enero a septiembre se han registrado 712 robos a personas en Monterrey, lo que equivale a un incremento del 86 por ciento en denuncias.

Esta cifra, señaló Herrera, contrasta con los 382 casos registrados en 2025 y representa la cantidad más alta desde el 2017.

Herrera también reveló que el 52.1 % de la población de Monterrey se siente insegura.

“La ciudadanía en Monterrey se siente insegura porque no tiene luz en las calles, porque los parques están abandonados, porque entre más basura haya, baches, más se comenten delitos”, mencionó.

La dirigente municipal de Monterrey informó que la violencia familiar encabeza las llamadas de auxilio al 911 y señaló que, de cada 130 denuncias registradas, en 1 de cada 4 ya se cometió un delito.

Uno de los puntos que también enfatizó es la duda sobre el funcionamiento de la red de vigilancia municipal.

“De esas 7,500 cámaras, ¿están funcionando?, porque si están funcionando, entonces ¿por qué no están atendiendo los casos? Y si sí se están atendiendo, que nos digan ‘gracias a las cámaras atendimos tantos casos'; no hay información”. “La información que sí tenemos es la del ciudadano que nos dicen: ‘Ve las cámaras y aquí me robaron ayer el coche, aquí me robaron mi asador, aquí me robaron a mí, a mi hijo, a mi hija, en la calle’; hay muchas que me dicen que ni al parque salen”.

Herrera hizo ocho peticiones al alcalde Adrián de la Garza:

- Atender cada una de las denuncias de los vecinos.

- Publicar qué colonias cuidan su policía y con cuántos elementos operativos.

- Tiempo de respuesta de su policía, por colonia.

- ¿Cuántas de sus 7,500 cámaras funcionan y cuántas detenciones se han dado?

- Reactivar las casetas abandonadas, con policía adentro.

- ¿Dónde quedó la UAVVI y cómo atiende su policía la violencia familiar?

- Qué hace en prevención: presupuesto, colonias y resultados

- Luz en cada calle reportada.