Exfuncionarios 'Broncos' siguen sin recibir castigo

Dos de las piezas claves en actos de corrupción del gobierno del Bronco siguen libres pesa a que cargan sendas denuncias penales en su contra. Se trata de funcionarios “exbroncos” como el exsecretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, y el director de la desaparecida Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria, que en algunos casos han sido vinculados a proceso.

Están por cumplirse dos años de que se presentaron las denuncias penales, pues la primera querella, pues, contra Vital fue el 5 de febrero del 2022 y no se ha ejercido acción penal.

Sin embargo, según la Fiscalía Anticorrupción, en el caso de Longoria, un amparo que promovió hace seis meses, frena que un juez lo sentencie por el caso Ecovía donde se le acusa de abuso de poder.

En tanto, en el caso de Vital, a lo más que se ha llegado es a congelarle algunas cuentas bancarias, lo cual ocurrió el 8 de marzo del 2022 por parte del estado al detectar del Sistema de Administración Tributaria (SAT) tras detectar, en una serie de auditorías, que simuló operaciones financieras y se realizó la triangulación de recursos públicos con proveedores de gobierno, entre ellos la compañía Canadá Grupo Inmobiliario, de la que es socio.

Pero por caso Ecovía todavía no ha sido vinculado, sólo Longoria y otros involucrados, como el exdirector del Metro, Manuel Benjamín González, y el exgoberador, Jaime Rodríguez Calderón.

Todos están acusados de abuso de autoridad y daño económico por la empresa Servicios de Transporte Tecno Ecológicos SA por la requisa irregular de la Ecovía decretada en octubre del 2016.

Por esta acusación podrían alcanzar hasta tres años de prisión y una multa de más de $900 millones de pesos, con lo cual resarcir el daño, según la Fiscalía Anticorrupción.

El titular de esa fiscalía, Javier Garza y Garza, dijo a INFO7 que aunque el proceso va muy avanzado, el juez no ha emitido sentencia porque hace seis meses promovieron amparos en la Ciudad de México que impiden continuar el proceso.

“Los hemos llevado a comparecer ante el juzgado, el juez es el que lleva la batuta y la continuación del procedimiento, el que fija las etapas a continuar es el juez, lo que estamos esperando es concluir con una sentencia”, dijo Garza y Garza.

Estos exfuncionarios fueron denunciados en marzo del 2022, pues la empresa operadora de la Ecovía, afirmó que nunca se le dieron las condiciones ni notificaciones para recuperar la concesión luego de que esta fue requisada en el 2016.

La empresa Servicios de Transporte Tecno Ecológico reclama un daño por $931 millones de pesos.

La compañía señala que los exfuncionarios cometieron el “error” de no informarle las acciones que debía ejecutar para recuperar el control del sistema, tal y como se establece en la ley.

“Estamos en el expediente, hay amparos ahí promovidos y esos amparos nos están suspendiendo continuar, ya estamos para la audiencia final, pero hasta que no se resuelvan los amparos no podemos continuar con los juicios”, afirmó el funcionario.

Los amparos fueron presentados alrededor de 6 y 8 meses, sin embargo, no se tiene fecha de cuando podrían resolverse.

El fiscal agregó que como parte del proceso se ha llamado a entrevista a exfuncionarios y testigos presentados por la parte denunciante.

“Todavía no se resuelven y el juez ya determino que hasta que no se resuelvan esos amparos no podemos continuar con los juicios, no se puede definir fecha porque está pendiente la resolución del amparo, es precisamente por garantía de la defensa que tienen los acusados que los amparos se tienen que resolver antes de que se resuelvan la sentencia, sino porque se sobrexceden los amparos.

“Han sido muchas (entrevistas) y hemos avanzado hasta donde hemos podido, ese amparo que trae el gobernador tengo entendido que está en la Ciudad de México, si aquí están tardando, allá tardan un poquito más”, agregó el fiscal Anticorrupción.

