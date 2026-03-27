Exempleados de Préstamo Feliz exigen liquidaciones a Conciliación

Al menos 40 extrabajadores iniciaron acciones legales por la falta de pagos, en medio del escándalo financiero que enfrenta la firma

La crisis financiera y legal que atraviesa la Sofom Préstamo Feliz sumó un nuevo frente este jueves, luego de que un grupo de aproximadamente 40 extrabajadores acudiera al Centro de Conciliación Laboral de Nuevo León para interponer una demanda formal por falta de pago de sus liquidaciones.

Los afectados arribaron a las instalaciones alrededor de las 16:00 horas para organizarse e iniciar el proceso legal.

Según testimonios de los exempleados, la empresa los despidió en meses recientes sin cumplir con las prestaciones de ley, ignorando en muchos casos una antigüedad de varios años de servicio.

Esta nueva demanda laboral ocurre en medio de un escándalo financiero que ha escalado a niveles internacionales y penales.

El pasado 20 de marzo, El Horizonte publicó la captura de Eduardo García Alanís, padre del dueño de la empresa, cuando intentaba cruzar hacia Brownsville, Texas.

El Fiscal de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que existen 11 denuncias contra funcionarios de la Sofom, las cuales reclaman un monto global de $3,000 millones de pesos.

Mientras que el director general, Sergio Elizondo Muñoz, permanece encarcelado, el dueño de la financiera, Fernando García Sada, se encuentra en libertad tras argumentar que transfirió su parte de la empresa a Elizondo previo a los conflictos legales.

El conflicto de Préstamo Feliz estalló el año pasado, cuando inversionistas internacionales en Nueva York denunciaron el impago de cientos de millones de dólares que habían sido otorgados a la Sofom regia para la colocación de créditos.