Exceso de velocidad provoca choque en el centro de Monterrey

De acuerdo con testigos, se habría pasado el semáforo en rojo, lo que ocasionó que chocara contra un Nissan Versa en el que viajaba una familia.

Por conducir a exceso de velocidad, un automovilista provocó un accidente al impactarse contra un vehículo en el que viajaba una familia, en calles del centro de Monterrey.

El percance se registró en el cruce de la avenida Benito Juárez y la calle Jerónimo Treviño.

De acuerdo con testigos, el conductor de un automóvil Toyota Yaris circulaba de norte a sur por la avenida Juárez y se habría pasado el semáforo en rojo, lo que ocasionó que chocara contra un Nissan Versa en el que viajaba la familia, mientras circulaba por la calle Treviño.

A pesar del fuerte impacto, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil del Estado acudieron al lugar y valoraron a los involucrados, descartando heridas de gravedad.

Agentes de Tránsito de Monterrey tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades, mientras se esperaba el arribo de una grúa para el retiro de ambos vehículos.