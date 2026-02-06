Exceso de fuerza cambiaría situación legal sobre robo en Escobedo

Durante una entrevista en INFO7, la abogada Janeth Treviño explicó los escenarios legales que podrían derivarse y las posibles responsabilidades penales

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El caso ocurrido en una panadería de la colonia Infonavit Monterreal, en el municipio de Escobedo, generó debate sobre los alcances legales de la legítima defensa en Nuevo León, luego de que un hombre señalado como presunto asaltante perdiera la vida tras ser sometido por trabajadores del establecimiento.

El incidente ocurrió cuando el individuo presuntamente ingresó al negocio con la intención de cometer un robo, lo que provocó un forcejeo con empleados del lugar. Tras la intervención, el hombre fue sometido, pero posteriormente falleció. Dos trabajadores fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones.

¿Cuándo aplica la legítima defensa según la ley?

La especialista Janeth Treviño, explicó que la legislación mexicana contempla el derecho a reaccionar ante una agresión cuando existe un riesgo real para la integridad física o la vida de una persona. Sin embargo, señaló que este recurso legal tiene limitaciones que deben analizarse caso por caso.

"Desafortunadamente no aplica la legítima defensa para estos trabajadores que defendieron su lugar de trabajo, considerando que cuando tú te encuentras en un estado de defensa sobre un acto violento, que tú consideres que se encuentra en peligro tu vida, tienes la oportunidad de reaccionar."

Treviño indicó que la legítima defensa se sostiene únicamente mientras exista una amenaza activa. Una vez que el riesgo desaparece, el uso de la fuerza puede dejar de estar justificado bajo el marco jurídico vigente.

Exceso de fuerza podría cambiar la situación legal

La abogada detalló que, conforme a la información difundida sobre el caso, el presunto agresor habría sido controlado antes de que continuara la agresión, lo que podría representar un elemento determinante en la investigación.

"Ellos no obstante de haberlo sometido, de haberlo tenido asegurado y además considerar también que eran dos personas frente a un solo individuo, continuaron golpeando al presunto delincuente, lo que desafortunadamente provocó su muerte."

La experta señaló que, en estos escenarios, el Ministerio Público analiza si existió un exceso en legítima defensa, lo que implica que la reacción supera los límites permitidos por la ley.

"El Ministerio Público al iniciar la carpeta de investigación va a interponer esta acusación para estas personas con ciertos elementos en donde evidentemente hubo un exceso de legítima defensa, es decir, ya no existe la justificación."

Prohibición de justicia por mano propia

Treviño recordó que el marco constitucional mexicano establece que la aplicación de sanciones corresponde exclusivamente a las autoridades, por lo que cualquier acción fuera de este proceso puede generar consecuencias legales.

"En un estado de derecho en la Constitución de nuestro país no se permite la justicia por uno propio."

La especialista subrayó que, aunque una persona sea víctima de un delito, la ley establece procedimientos específicos para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia.

Posibles sanciones por exceso de legítima defensa

La abogada explicó que la falta de intención directa para causar la muerte no elimina la posibilidad de enfrentar un proceso penal. Además, señaló que los involucrados podrían enfrentar medidas cautelares mientras se determina su situación jurídica.

De acuerdo con Treviño, las penas contempladas en la legislación pueden variar dependiendo de las pruebas que se presenten durante la investigación ministerial.

"La pena en caso de que se acredite un exceso en defensa legítima va desde los dos años seis meses hasta los doce años de prisión."

Investigaciones continúan para esclarecer el caso

Autoridades informaron que el hecho se registró alrededor de las 20:40 horas en el cruce de las calles Montes Ibéricos y Monte Carlo. Cuerpos de auxilio confirmaron que el hombre, de entre 40 y 45 años, ya no presentaba signos vitales. Vestía playera blanca, pantalón de mezclilla azul y tenis en colores blanco con negro.

El área fue acordonada para la realización de peritajes y el cuerpo trasladado para la autopsia de ley. Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer lo ocurrido conforme a derecho.