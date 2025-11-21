Examinan retos en futuro laboral durante Foro Nacional en Jalisco

Federico Rojas mencionó que se busca brindar espacios que ofrezcan una atención profesional y accesible para quienes lo necesiten

La Confederación Patronal de la República Mexicana llevó a cabo este jueves en Jalisco, el "Foro Nacional Laboral Coparmex: El futuro del trabajo" para identificar las áreas de oportunidad, retos y desafíos en el campo laboral.

Durante su participación, el secretario del Trabajo del Gobierno del Estado, Federico Rojas, abordó el tema de los retos y avances del Sistema de Justicia Laboral en el que señaló que se exigen Centros de Conciliación modernos y funcionales, con personal capacitado.

“En Nuevo León entendimos desde el inicio que un sistema así no puede operar con infraestructura limitada, sobre todo porque hemos recibido 78,784 solicitudes de conciliación laboral entre octubre de 2024 y mayo de 2025, y hemos atendido a más de 230,000 usuarios. Eso nos obligó a invertir de manera decidida”.

Rojas mencionó que se busca brindar espacios que ofrezcan una atención profesional y accesible para quienes lo necesiten.

“Por ello realizamos una remodelación integral del Centro de Conciliación Laboral, inaugurada el 22 de enero de 2025, con nuevos espacios, mobiliario y estaciones de trabajo pensadas para brindar una atención digna, profesional y accesible”, expresó el funcionario estatal.

Asimismo, indicó que la capacitación permanente es prioritaria, debido a que consideró que no deben solo dominar la parte jurídica, sino también capacidades relacionadas con la mediación y el trato respetuoso.