Ex pareja ataca a mujer a balazos en Apodaca, está grave

Tras el ataque, Blanca su hermana trasladó a la lesionada hasta su domicilio, donde solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia

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Una mujer de 25 años resultó gravemente herida luego de ser atacada a balazos por la presunta ex pareja de su hermana, cuando ambas caminaban hacia su domicilio en la colonia Valle de Huinalá 3.º Sector, en el municipio de Apodaca.

La agresión fue reportada alrededor de las 19:40 horas del miércoles 8 de julio, sobre el cruce de las calles Separador Valentín y Valle de México, donde el presunto responsable interceptó a las dos mujeres y abrió fuego contra la joven para después escapar corriendo con rumbo desconocido.

De acuerdo con el testimonios Celeste Monserrat, de 25 años, caminaba junto con su hermana cuando fueron sorprendidas por el agresor, quien presuntamente había mantenido una relación sentimental con Blanca. Sin mediar palabra, el hombre realizó al menos tres disparos dirigidos contra Celeste.

Tras el ataque, Blanca su hermana trasladó a la lesionada hasta su domicilio, donde solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante una llamada al 911.

Paramédicos de Mi Ambulancia (MIA) valoraron a la víctima y confirmaron que presentaba tres impactos de bala: uno en el hombro derecho, otro en el tórax y uno más en el lado izquierdo del cuello, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

En el lugar de la agresión, policías localizaron tres casquillos calibre .380, dos de ellos percutidos y uno útil. Además, se informó que en la zona no fueron ubicadas cámaras de videovigilancia que pudieran captar la huida del responsable.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena y aseguraron los indicios balísticos para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades ya investigan el caso y trabajan en la localización del presunto agresor.