Evitar trasvase ahorraría lo equivalente a dos presas La Boca

Luis Carlos Alatorre, director del Organismo Cuenca Río Bravo de la Conagua, reconoció que la tendencia es favorable para que se dé el trasvase hacia Tamaulipas

De priorizar la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el consumo humano sobre el trasvase de agua de la presa El Cuchillo y a la Marte R. Gómez de Tamaulipas, Nuevo León se ahorraría lo equivalente a dos presas La Boca.

Y es que de acuerdo con los niveles de los dos embalses se darían las condiciones para que el 31 de octubre se cumpla el Convenio de 1996 y se haga el trasvase de agua.

El fin de semana el propio Luis Carlos Alatorre, director del Organismo Cuenca Río Bravo de la Conagua, reconoció que la tendencia es favorable para que se dé el trasvase.

“Viendo la tendencia que está presentando la presa El Cuchillo, las extracciones, la evaporación, la falta de lluvia, todo el tema, pues se considera el funcionamiento de vaso nos dice que estaremos muy próximos a los 500 millones (de metros cúbicos) de no haber precipitación y el acuerdo dice que si la presa tiene cierto nivel ahí es donde se evalúa el trasvase o no”.

Sin embargo, afirmó que la prioridad será el consumo humano de los habitantes del área metropolitana de Monterrey.

“Tenemos que ser garantes del derecho al agua entonces yo considero que hay que estar tranquilos. La Conagua cualquier decisión que toma la va a dar bajo criterios técnicos y bajo la situación de no comprometer el derecho humano al agua a la zona metropolitana de Monterrey”.

Para que se concrete el trasvase que marca el tratado de aguas de 1966, El Cuchillo tiene que estar por encima de 516 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua y la Marte R. Gómez por debajo de los 700 mm³; en la actualidad, El Cuchillo almacena 583.4 Mm³ y Marte R. Gómez 493.4 Mm³.

De priorizarse el consumo humano, El Cuchillo se estaría ahorrando 67.4 Mm³ que equivalen a dos presas La Boca, que tiene una capacidad de 35 Mm³.