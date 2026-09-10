Evitan policías asalto a tienda en el sur de Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey evitaron este miércoles que un hombre asaltara una tienda de conveniencia, al llegar en el momento oportuno, cuando amenazaba a los empleados, en la colonia Buenos Aires.
La detención de Jaime Humberto “N”., de 38 años de edad, se registró a las 01:30 horas, en el cruce de las avenidas Chapultepec y Revolución, donde se ubica un negocio Oxxo.
Elementos de la Policía de Monterrey realizaban recorridos por el sector, cuando a través del C-4 les informaron de un robo en proceso, por lo que se aproximaron.
De inmediato, los oficiales llegaron al lugar y una joven les hizo señas solicitándoles ayuda, ya que su compañero se encontraba al interior de la tienda, donde era amenazado por un masculino.
Los uniformados municipales ingresaron al establecimiento y observaron a un hombre, quien tenía un tubo de metal en la mano y pretendía golpear al empleado.
Los oficiales sometieron al presunto y aseguraron el objeto con el que trataba de agredirlo, mientras le exigía el dinero en efectivo del negocio.
Tras detenerlo, el encargado del negocio manifestó a los policías que estaba en el área de licores cuando escuchó que el presunto le pedía el dinero de la caja registradora a su compañera, por lo que le pidió se retirara.
Ante esto, el hombre se puso agresivo y sacó un tubo de metal tratando de golpearlo, por lo que la empleada salió corriendo a pedir ayuda.
Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia "Escudo", que implementa la actual administración municipal, para brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.
El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.