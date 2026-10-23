Evitan extorsión telefónica en domicilio de San Pedro

Una mujer recibió instrucciones para entregar joyas en la colonia Del Valle, pero colgó y pidió ayuda a las autoridades antes de concretar la entrega

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Una movilización de elementos ministeriales y policías municipales se registró en la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García, tras un presunto intento de extorsión telefónica en el que una mujer habría recibido instrucciones de entregar joyería.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Río Sena, entre las avenidas Humberto Lobo y Río Mosa, frente a los inmuebles marcados con los números 670 y 680. Hasta el sitio arribaron agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y policías municipales para atender el reporte.

De acuerdo con las primeras versiones, una mujer habría recibido una llamada en la que un sujeto le pidió salir del inmueble y entregar las joyas que tuviera a la mano. Sin embargo, la mujer presuntamente colgó y solicitó apoyo de las autoridades, por lo que el intento de extorsión no habría logrado concretarse.

A su llegada, los elementos de seguridad no localizaron personas ni situaciones sospechosas en el área, por lo que recabaron los primeros indicios para dar seguimiento al reporte. Hasta el momento, se desconoce si la mujer es propietaria del inmueble o trabajadora del lugar.

Esta modalidad de extorsión telefónica busca confundir y engañar a las víctimas mediante llamadas en las que los delincuentes las presionan para entregar dinero en efectivo, joyería u otros objetos de valor a personas que presuntamente acudirán al exterior de sus domicilios.