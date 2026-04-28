Evita motocicleta, provoca volcadura en El Uro

Hasta el momento los oficiales de tránsito desconocen el paradero del conductor de la motocicleta en color negro con rines azules.

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Al evitar arrastrar una moto tirada en medio de la carretera, el chofer de un tráiler invadió un carril y provocó la volcadura de una camioneta.

Cerca de las 04:45 horas del lunes, unidades de Protección Civil Civil y Cruz Roja fueron alertados sobre el percance.

Varias unidades fueron desplazadas a la carretera nacional la altura del puente frente a la comunidad El Uro.

El percance vial ocurrió sobre los carriles de norte a sur, en la parte alta del puente.

Se presume que en medio de los carriles había una motocicleta abandonada.

Esto provocó que el operador de un tráiler pipa que se desplazaba sobre el carril central se viera sorprendido.

Ante la posibilidad de que hubiera una persona tirada sobre el pavimento, aplicó el sistema de frenos.

Pero al frenar invadió el carril del lado poniente de la avenida y esto provocó que una camioneta de estaquitas cargada con semillas chocará por alcance.

La camioneta se volcó hacia el lado izquierdo cerrando por completo dos carriles de circulación.

Hasta el momento los oficiales de tránsito desconocen el paradero del conductor de la motocicleta en color negro con rines azules.

La vialidad se vio interrumpida en tres carriles hacia el municipio de Santiago.