Evita Medio Ambiente pronunciarse sobre clausura de La Pastora

Raúl Lozano, titular de Medio Ambiente estatal, señaló que por el momento no puede pronunciarse sobre el tema pues existe un proceso legal en curso

El secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano, evitó emitir una postura sobre la clausura temporal del zoológico La Pastora, luego de que el caso de la osa Mina generara gran indignación pública y pusiera al parque bajo investigación federal.

En las últimas semanas, el zoológico ha sido noticia nacional tras difundirse un video en redes sociales donde se observa a la osa Mina en condiciones graves de deterioro físico y de salud.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervino de inmediato y aseguró al ejemplar, además de ordenar el viernes pasado la clausura total temporal del zoológico mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Durante su participación en el Nuevo León Informa, Raúl Lozano señaló que por el momento no puede pronunciarse sobre el tema pues existe un proceso legal en curso y la administración del zoológico depende directamente del Parque Fundidora.

“Referente a La Pastora yo quiero ser muy respetuoso y cuidadoso del Parque Fundidora, dependencia y organismo a la cual le compete la operación del zoológico La Pastora. Sé que están hoy en un proceso legal, están dentro de un proceso legal y yo quisiera dejarle todas las preguntas de La Pastora a su director general".

"A lo mejor en un espacio similar a este para no decir algo que pudiera ser incorrecto de mi parte o bien que afecte el procedimiento que se está llevando a cabo con las autoridades competentes”, dijo Raúl Lozano al ser cuestionado por medios de comunicación.