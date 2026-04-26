Evita la comparación y recupera tu equilibrio emocional

El problema no es compararse, sino quedarse atrapado en ese pensamiento sin avanzar ni tomar acción: ¿Lo haces? Conoce el papel del mindfulness.

Dejar de compararnos con los demás es una práctica clave para alcanzar bienestar emocional, explica el experto en mindfulness Javier Gutiérrez Ornelas, quien señala que esta tendencia es común en los seres humanos, pero puede generar malestar si no se gestiona adecuadamente.

Aunque compararse puede impulsar el crecimiento personal en ciertos casos, el problema surge cuando se vuelve constante y la mente nunca se siente satisfecha, lo que deriva en emociones negativas como inseguridad o frustración.

¿Por qué surge la comparación constante?

El especialista indica que esta tendencia tiene un origen natural: el cerebro busca mantenerse a salvo. Cuando percibe que alguien tiene más éxito, recursos o habilidades, lo interpreta como una posible amenaza.

La mente está diseñada para protegernos, pero al compararnos constantemente puede generar la sensación de que estamos en desventaja frente a otros.

Este mecanismo puede reflejarse en distintos ámbitos, como el laboral o el personal. Por ejemplo, en el trabajo surge el temor a ser desplazados, mientras que en relaciones personales puede detonar celos e inseguridad.

Comparaciones aprendidas desde la infancia

Gutiérrez Ornelas explica que muchos de estos patrones se originan desde la niñez, cuando las comparaciones son frecuentes en el entorno familiar o escolar.

Frases relacionadas con logros, habilidades o comportamiento pueden quedar arraigadas y convertirse en hábitos inconscientes que persisten en la vida adulta.

Muchas de las tendencias que vivimos vienen de la niñez, pero no es necesario encontrar el origen para poder trabajar en ellas.

Señales de que la comparación está afectando

El experto señala que existen indicadores claros cuando la comparación deja de ser funcional:

Baja autoestima

Inseguridad o vulnerabilidad

Envidia o frustración

Bloqueo en proyectos personales

Estas señales aparecen cuando la mente entra en un ciclo repetitivo de pensamientos que no llevan a la acción ni al crecimiento.

Cómo trabajar la comparación con mindfulness

La propuesta del mindfulness no se centra en buscar el origen del problema, sino en atenderlo en el momento presente. Cuando aparece un pensamiento de comparación, se recomienda dirigir la atención a la respiración durante algunos minutos.

Cuando notemos la comparación, llevamos la atención a la respiración por tres a cinco minutos; esto estabiliza la mente y reduce el impacto emocional.

Posteriormente, se sugiere practicar la gratitud por lo que ya se tiene. Este enfoque permite cambiar la perspectiva sin dejar de buscar el crecimiento personal.

La gratitud como antídoto

El especialista subraya que la gratitud es fundamental para contrarrestar la comparación constante. Reconocer lo propio no significa conformarse, sino valorar el presente mientras se continúa avanzando.

Este equilibrio permite reducir el malestar emocional y fortalecer una percepción más estable de uno mismo, sin depender de la comparación con los demás.