Evento familiar termina con lucha en lodo en Cadereyta

Un evento realizado de vehículos tubulares, denominado Zoketal Mud Pit, en Cadereyta, y que parecía ser completamente familiar, terminó en riña campal en lodo.

El evento fue programado el domingo a la altura del tramo conocido como El Barranquito en el citado municipio.

En el evento realizado por un particular participaban vehículos tubulares en diferentes categorías.

Al realizar la programación del evento y concluir con los vehículos todo terreno pasando por una pista de lodo, inició con la invitación a los asistentes a correr entre ellos.

En la primera ocasión, mujeres se aventuraron a correr y, a media pista, empezaron los golpes, generando una trifulca.

Posteriormente, los hombres que participaron en la competencia corriendo y al ver el altercado entre mujeres, también se pelearon.

En el lugar, los mismos asistentes buscaron detener el control de la riña de manera campal que se presenció en la pista de carrera en lodo.

No se reportó si hubo personas detenidas por el pleito entre hombres y mujeres.