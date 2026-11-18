Parques y Vida Silvestre informó que realizarán evaluaciones para determinar si las emisiones y sustancias generadas por el siniestro provocaron daños al cerro

Tras el incendio registrado en las instalaciones de Ternium, se realizarán evaluaciones ambientales para determinar si las emisiones y sustancias generadas durante el siniestro provocaron daños a la flora, fauna o ecosistemas del Cerro del Topo Chico, informó Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.

“Priorizaremos investigaciones tras el incendio registrado en las instalaciones de Ternium. Nuestro personal ya acudió para hacer una inspección sobre las emisiones y sustancias generadas para medir sus impactos ambientales y llevaremos a cabo evaluaciones para identificar posibles impactos sobre la flora, fauna o ecosistemas del Cerro del Topo Chico”, señaló la dependencia estatal.

Como parte de las acciones, personal especializado ya acudió a las instalaciones de la empresa en el municipio de San Nicolás para realizar una inspección con el propósito de medir sus posibles impactos ambientales en el entorno natural del Cerro del Topo Chico derivados del incendio registrado el pasado 12 de noviembre.

Compartirán resultados con autoridades federales

Los resultados de las investigaciones serán compartidos con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a fin de que las autoridades federales conozcan los hallazgos y determinen las acciones correspondientes.

En caso de comprobarse daños ambientales, indicaron, se solicitará la apertura de los procedimientos legales correspondientes para exigir la reparación de las afectaciones y el deslinde de responsabilidades.