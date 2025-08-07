Evalúan impacto de obras del Metro en comercios locales

Autoridades estatales recorren negocios en Miguel Alemán para evaluar afectaciones por obras del Metro y ofrecer apoyos, capacitación y financiamiento

En respuesta a las afectaciones que han enfrentado los comercios ubicados en la Avenida Miguel Alemán por las obras de ampliación del Metro, autoridades estatales realizaron un recorrido de supervisión para evaluar de primera mano la situación y coordinar apoyos inmediatos.

La Secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, y el Secretario del Trabajo, Federico Rojas Veloquio, encabezaron la visita junto con el director general de Canaco Monterrey, Héctor Villarreal Muraira, con el objetivo de escuchar a los comerciantes y atender sus necesidades.

Durante la inspección, Rocha Nieto destacó que el gobierno cuenta con programas como “Hecho en Nuevo León”, que ofrece asesoría, capacitación y financiamiento a través del Centro de Atención a Pymes. También señaló que el programa Impulso Nuevo León ha destinado más de 5 mil millones de pesos en créditos con tasas preferenciales para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Estamos aquí para generar soluciones coordinadas que ayuden a mantener la actividad comercial y evitar que las obras paralicen la economía local”, afirmó la funcionaria.

En tanto, Rojas Veloquio subrayó que el enfoque también está en respaldar a las y los trabajadores mediante programas de capacitación técnica, que les permitan adaptarse y recuperar la productividad.

“El compromiso es implementar soluciones integrales que garanticen el bienestar de quienes laboran en estos negocios”, aseguró.

Las autoridades señalaron que estos recorridos continuarán en otras zonas afectadas, como parte de una estrategia permanente para mitigar las consecuencias de los trabajos de infraestructura y mantener activa la economía local.