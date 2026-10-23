Evalúan diputados ‘escapada’ a Madrid; sería con cargo al erario

Legisladores de Nuevo León prevén ausentarse de sesiones para acudir a actividades relacionadas con las elecciones españolas

Diputados locales de Nuevo León alistan un viaje a Madrid, España, de casi dos semanas, con gastos a cargo del erario, bajo el argumento de participar en actividades relacionadas con las elecciones parlamentarias españolas del próximo 29 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la información difundida sobre la invitación, legisladores del PRI, PAN, Morena, Partido Verde, PT e independientes contemplan ausentarse de las sesiones del Congreso local, mientras que los integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) no formarían parte del viaje.

Si participan todas las bancadas mencionadas, con excepción de MC, serían 31 diputados quienes viajarían a la capital española del jueves 26 de noviembre al domingo 6 de diciembre, según fuentes citadas en la información original.

Aprueban sesiones adicionales para reponer los días

Durante la sesión del pasado martes, la mayoría de los diputados nuevoleoneses aprobó incorporar los jueves al calendario de sesiones, que habitualmente contempla actividades de lunes a miércoles.

La medida permitirá que los legisladores repongan durante cinco semanas los días que estarían fuera del estado. La primera sesión adicional está prevista para este jueves y el calendario se mantendría hasta el 19 de noviembre, ya que para el jueves 26 los diputados contemplados en el viaje estarían en Madrid.

Los jueves también están considerados para atender asuntos legislativos pendientes, entre ellos la glosa del Quinto Informe de Gobierno, cuyas sesiones se realizarían en las fechas adicionales aprobadas por el Congreso.

Ofrecen programa electoral por hasta 700 dólares

La invitación al viaje corresponde a Transparencia Electoral, organismo de origen argentino que promueve el llamado Programa Electoral España 2026, una experiencia académica e institucional organizada en el marco de los comicios del 29 de noviembre.

El documento, del que se informó que se tiene copia, establece un costo de 700 dólares por persona para participar en las actividades. La cuota se reduce a 600 dólares si la inscripción se realiza a través de la organización, equivalentes a aproximadamente 11 mil 400 pesos al tipo de cambio señalado en la información.

El monto sería cubierto con recursos del Congreso local. A esa cantidad se sumarían los gastos de boletos de avión, hospedaje y seguro de viaje de cada legislador.

La invitación precisa que la cuota incluye la participación en las actividades, materiales, un certificado y los traslados durante la jornada electoral. En cambio, deja fuera los pasajes aéreos, el alojamiento, el seguro de viaje y los gastos personales. También señala que los espacios son limitados y se asignan por orden de inscripción y pago.

Programa está dirigido a autoridades y especialistas

En la descripción del programa, Transparencia Electoral señala que la experiencia está dirigida a autoridades y funcionarios electorales y de gobierno, académicos, estudiantes, profesionales y activistas de la sociedad civil. Sin embargo, la invitación referida no menciona expresamente a los legisladores entre sus destinatarios.

El documento plantea que los participantes podrán conocer cómo se organizan las elecciones generales en España, mediante encuentros con actores del proceso electoral, una jornada académica y visitas a centros de votación durante el día de los comicios.

La convocatoria presenta el viaje como una actividad de formación e intercambio institucional, aunque la participación de los diputados locales implicaría gastos adicionales para el presupuesto del Poder Legislativo de Nuevo León.

Diputados tienen pendiente la glosa del informe estatal

El viaje está previsto en un periodo en el que el Congreso de Nuevo León tiene pendiente la glosa del Quinto Informe de Gobierno. Las sesiones para revisar el documento estatal se realizarían los jueves agregados al calendario legislativo.

De concretarse la salida de los 31 legisladores, las bancadas del PRI, PAN, Morena, Verde, PT e independientes tendrían que organizar sus actividades para cumplir con la agenda parlamentaria antes y después de su estancia en España.

Hasta la información proporcionada, no se detallan los nombres de todos los diputados que asistirían ni el costo total del viaje para el erario, incluidos los vuelos y el hospedaje. Estos datos permitirían conocer el gasto público completo que implicaría la participación de la delegación.