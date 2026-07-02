Evalúan abrir más sedes para ver a México en el Fan Fest

El éxito de convocatoria en Fundidora, Parque del Agua y la Explanada de los Héroes llevó a las autoridades a considerar nuevas opciones para ver los encuentros

Ante el rotundo éxito de asistencia y las constantes aglomeraciones registradas en el FIFA Fan Festival del Parque Fundidora, las autoridades estatales de seguridad evalúan habilitar espacios alternos para la transmisión de los partidos, especialmente los de la Selección Mexicana.

Durante las mesas de coordinación de seguridad se advirtió que recintos como el Parque Fundidora, el Parque del Agua y la Explanada de los Héroes han alcanzado su capacidad máxima en diversos encuentros del torneo.

Prueba de ello fue el partido de este martes entre México y Ecuador, que reunió a cerca de 300 mil personas distribuidas en esos espacios.

“Es importante señalar que durante la reunión de seguridad de hoy se observó que las instalaciones del Fan Fest del Parque Fundidora y del Parque del Agua están llegando a su capacidad máxima. Se analizó la posibilidad de abrir nuevas sedes para evitar todo ese congestionamiento”, adelantó el fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar.

“Sedes en otros municipios, quizá otro tipo de parques o estadios que puedan albergar a una cantidad importante de personas”, agregó.

La saturación de estos espacios ha derivado en fuertes congestionamientos vehiculares y peatonales, e incluso en situaciones de riesgo, ya que algunos aficionados han intentado saltar las barreras de protección para ingresar a las zonas del festival.

En la sede de la Ciudad de México, cuatro personas fallecieron durante los festejos realizados en el Ángel de la Independencia tras el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador.

De acuerdo con los reportes, tres de las víctimas murieron por asfixia y sus fallecimientos fueron reportados desde la madrugada. La cuarta correspondió a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, aún sin identificar, quien perdió la vida después de recibir atención médica por un aparente ataque epiléptico, crisis convulsivas y sangrado del tubo digestivo.

Aunque en Nuevo León se registró saldo blanco, el funcionario precisó que elementos de la policía municipal realizaron algunas detenciones menores por faltas administrativas.

El próximo compromiso de la Selección Mexicana será este domingo frente a Inglaterra, un encuentro decisivo en el que el Tricolor buscará avanzar a la siguiente ronda.

LLAMAN A LA CORDURA; PIDEN RESPETAR CIERRES

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes durante las transmisiones de los partidos de la Copa del Mundo, especialmente los de la Selección Mexicana, el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, llamó a la ciudadanía a respetar los límites de aforo del Monterrey FIFA Fan Festival y optar por las sedes alternas habilitadas por las autoridades.

El funcionario explicó que estas medidas se implementan conforme a los lineamientos del Sistema Nacional de Protección Civil y bajo un enfoque preventivo para evitar riesgos derivados de las aglomeraciones.

Cavazos detalló que el protocolo de cierre se activa por decisión de un grupo colegiado instalado en el centro de mando, en coordinación con Parque Fundidora, cuando el recinto alcanza entre 96% y 98% de su capacidad.

“Al llegar al aforo máximo permitido, como lo establece la Ley Nacional de Protección Civil, se emite la recomendación correspondiente y, dentro del grupo colegiado integrado por Fundidora y las dependencias presentes en el centro de mando, se toma la decisión de cerrar el Fan Fest”, indicó.

“Por eso es muy importante que la ciudadanía consulte las redes sociales. Tanto el Gobierno del Estado como Parque Fundidora emiten comunicados cuando comienzan los cierres debido a que la capacidad del recinto ha sido alcanzada”, agregó.

Asimismo, exhortó a la población a actuar con orden y prudencia, evitando conductas que puedan poner en riesgo su integridad física.

“Si ya no encontramos lugar, tenemos más opciones. Pedimos no exponerse tratando de empujar a otras personas, forzar accesos o brincar barreras”, enfatizó.

“Si el espacio ya alcanzó su límite y se determinó el cierre, lo mejor es acudir a alguna de las alternativas que también se están ofreciendo”, añadió.

Para quienes no logren ingresar al Fan Fest principal, el Gobierno del Estado ha habilitado varios espacios equipados con pantallas gigantes y con condiciones similares de atención médica y seguridad.

El titular de Protección Civil aseguró que la vigilancia no se limitará al Fan Fest, ya que todas las sedes alternas contarán con la presencia de Fuerza Civil, Guardia Nacional, paramédicos y personal de Protección Civil estatal y municipal.

Finalmente, Cavazos reiteró la importancia de que la ciudadanía colabore de manera activa consultando las redes oficiales del Gobierno del Estado y de Parque Fundidora antes de salir de casa, a fin de verificar la disponibilidad de espacios y evitar contratiempos.

REPORTAN BAJA INCIDENCIA DELICTIVA

Desde el inicio del Mundial, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha recibido un total de 16 denuncias ciudadanas durante los primeros 12 partidos disputados en la entidad, de las cuales cuatro involucran a personas extranjeras como víctimas.

Del total de reportes, 13 corresponden a robos y extravíos relacionados con bolsas y teléfonos celulares. Sin embargo, el fiscal aclaró que, tras las investigaciones, únicamente uno reúne las características de un robo, mientras que los demás corresponden a extravíos, y en la mayoría de los casos los objetos ya fueron localizados.

Además, se han presentado dos denuncias por fraude derivadas de la compra y venta ilegal de boletos para encuentros del torneo, así como una denuncia formal por presunto abuso de autoridad.