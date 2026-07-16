Evade fiscal opinar sobre liberación de 'El Titán'

Aclaró que autoridades federales no les compartieron información ni cuando lo detuvieron en Nuevo León, ni tampoco ahora que los jueces lo dejaron en libertad

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, evadió opinar sobre la liberación de José Antonio Cortés Huerta, alias "El Titán", presunto líder criminal ligado al "huachicoleo", y aclaró que las autoridades federales no les compartieron información ni cuando lo detuvieron en Nuevo León, ni tampoco ahora que los jueces lo dejaron en libertad.

Aclaró que lo relacionado con ese sujeto, presunto integrante del Cártel del Noreste, es competencia federal.

Aseguró que el presunto delito del huachicoleo no corresponde a la entidad, y afirmó que aquí no se le sigue ningún proceso, ni hay denuncias en su contra por delitos ligados al robo de combustible.

Por ende, insistió, la autoridad a su cargo desconoce el expediente porque no es de su competencia.

A ver: como lo hemos referido anteriormente, es un delito de índole federal; es muy difícil que podamos dar una opinión sin ver un expediente, sin saber las causas que originaron al juez de control o la fundamentación y motivación que dio el juez de control en su resolución. Es difícil opinar al respecto, yo creo que en todo caso la autoridad federal judicial es la que puede alegar o establecer la fundamentación y motivación que tuvo", declaró.

La detención de "El Titán" fue el pasado 12 de mayo en Monterrey, a cargo de autoridades federales.

"No (les informaron), nos enteramos por los medios de comunicación. No hay una comunicación oficial que nos haya hecho una autoridad federal, ni ninguna autoridad”, respondió.

Se le preguntó si a nivel local se le sigue algún proceso o hay denuncias, y respondió: "Ninguna, no es de nuestra competencia la cuestión del huachicoleo".

El funcionario no quiso calificar la no vinculación a proceso, pero consideró que toda resolución es combatible.

Insisto, el Poder Judicial Federal es un organismo muy amplio y muy grande, como para, por un caso, juzgar a todo el Poder Judicial. Insisto en que la motivación que haya tenido el juez de control para no vincularlo pues es en base a un expediente que no hemos visto", reiteró. Alguna circunstancia debe haber visto el juez para dictar esvincularlo,ópues, recordemos otra cosa: que en todo procedimiento penal, una resolución es combatible, se puede interponer un recurso y puede ser motivo de impugnción", sostuvo.

Se sbe que una jueza federal resolvióla no vinculación a proceso, supuestamente porque no tuvo pruebas para procesarlo.