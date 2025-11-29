Evade antialcohólica en San Pedro, atropella y desata persecución

El operativo comenzó cuando el conductor, al tratar de evadir una antialcohólica instalada en San Pedro, atropelló a una elemento de tránsito y se dio a la fuga

Una intensa movilización policiaca entre San Pedro Garza García y Santa Catarina culminó con la detención de un automovilista que, presuntamente bajo los efectos del alcohol, provocó una serie de incidentes que dejaron a una agente de tránsito lesionada y una patrulla dañada.

El operativo comenzó cuando el conductor, al tratar de evadir una antialcohólica instalada en San Pedro, atropelló a una elemento de tránsito y se dio a la fuga, desatando la persecución.

Elementos de San Pedro solicitaron el apoyo a la Policía de Santa Catarina, que se sumó al operativo y lograron ubicar el vehículo.

Antes de ser capturado, el conductor provocó que una patrulla con dos agentes a bordo chocara contra otro vehículo ajeno a los hechos, resultando lesionados con golpes leves.

La persecución culminó cuando el conductor perdió el control y chocó contra un muro de contención en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y Bulevard Díaz Ordaz, ya en el municipio de Santa Catarina.

Tras el impacto, el conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, acusado de múltiples infracciones, daños a propiedad municipal y el atropello del agente.

Las corporaciones involucradas informaron que se realizarán las pruebas pertinentes para confirmar si el conductor manejaba en estado de ebriedad.

Los oficiales que resultaron lesionados, así como el conductor que fue impactado por una patrulla, recibieron atención médica.