Evacúan viviendas por incendio en la colonia Las Villas

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalupe trabajaron de manera coordinada hasta conseguir la liquidación completa del incendio.

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Un incendio de una vivienda abandonada provocó la evacuación preventiva de dos casas durante la mañana de este domingo en la colonia Las Villas, en Guadalupe.

La emergencia fue reportada alrededor de las 05:37 horas en una propiedad ubicada en el número 2419 de la calle Villa Frontera, hasta donde se movilizaron corporaciones estatales y municipales.

Basura acumulada alimenta las llamas

Al inspeccionar el inmueble, los cuerpos de emergencia confirmaron que se trataba de una casa deshabitada en la que se almacenaban grandes cantidades de basura.

Ante el riesgo de que las llamas se extendieran hacia otras propiedades, los habitantes de dos viviendas aledañas fueron desalojados mientras continuaban las maniobras para controlar el fuego.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalupe trabajaron de manera coordinada hasta conseguir la liquidación completa del incendio.

Descartan riesgos en viviendas cercanas

La emergencia no dejó personas lesionadas. Al concluir las labores, los rescatistas realizaron un recorrido por las casas contiguas para revisar sus condiciones.

Después de la inspección, se determinó que las viviendas no presentaban riesgos, por lo que el área quedó bajo resguardo de la Policía de Guadalupe para los procedimientos correspondientes.