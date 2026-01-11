Evacúan trabajadores tras conato de incendio en Santa Catarina

Como medida preventiva, más de 130 empleados fueron evacuados del inmueble, sin que se reportaran personas lesionadas, PC de Nuevo León da a conocer el origen

Un incidente al interior de una empresa ubicada en el Parque Industrial Santa Catarina movilizó a cuerpos de auxilio la mañana de este sábado, luego de que se registrara un conato de incendio en las instalaciones de Mega Alimentos.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el fuego ya había sido controlado cuando arribaron las autoridades, gracias a la acción inmediata del personal interno, así como al apoyo de Bomberos y Protección Civil municipal, quienes utilizaron extintores para sofocar el siniestro.

Origen del incidente: sobrecalentamiento de baterías

El origen del incidente estaría relacionado con el sobrecalentamiento de baterías utilizadas como respaldo eléctrico.

Como medida preventiva, 134 empleados fueron evacuados del inmueble, sin que se reportaran personas lesionadas.