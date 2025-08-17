Evacuan salón de belleza por conato de incendio

El humo alertó a clientes y personal del establecimiento, ubicado en una plaza comercial de la colonia Colinas de San Jemo tercer sector

Por un conato de incendio que comenzó en el cableado de un boiler, 14 personas tuvieron que ser desalojadas de un salón de belleza en Monterrey.

Al arribo de los cuerpos de rescate, se determinó desalojar el área para efectuar labores de control y ventilación.

En total, fueron ocho empleados y seis visitantes los que se encontraban al interior, y ninguno presentó lesiones o síntomas de intoxicación.

El percance ocurrió a la altura de la avenida Puerta del Sol, minutos antes de las 3:00 de la tarde.

Al sitio arribaron elementos de Bomberos de Nuevo León, así como personal de Protección Civil estatal y municipal.

Una vez culminadas las labores, el comercio pudo ser reabierto de nueva cuenta con las recomendaciones de los rescatistas.