Evacúan planta de Nemak por conato de incendio en Santa Catarina

Dentro de la planta, los Bomberos de Nemak trabajaron con apoyo del sistema de hidrantes de la empresa para sofocar el fuego

La movilización de cuerpos de auxilio se registró la noche del jueves luego de que un conato de incendio se presentara al interior de la planta de Nemak, ubicada en el Parque Industrial Martel, en el municipio de Santa Catarina.

El reporte fue recibido por Protección Civil de Nuevo León alrededor de las 23:20 horas, aunque de acuerdo con personal de la empresa, el incidente comenzó aproximadamente a las 22:35 horas en el área 4.5 de la planta.

Como medida preventiva fueron evacuados 250 trabajadores, mientras brigadistas internos y elementos de emergencia ingresaban a la zona de riesgo para controlar la situación. A las afueras permanecieron dos ambulancias en espera por si era necesaria la atención de personas afectadas; sin embargo, no se registraron lesionados.

Dentro de la planta, los Bomberos de Nemak trabajaron con apoyo del sistema de hidrantes de la empresa para sofocar el fuego y posteriormente realizar labores de enfriamiento, evitando que las llamas alcanzaran otras áreas de producción.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se habría originado en un ducto que presuntamente contenía residuos de resina, material que favoreció el conato. Además, se reportaron daños en parte de la maquinaria instalada en esa sección de la fábrica.

Tras casi tres horas de maniobras, la emergencia fue declarada bajo control alrededor de la 01:40 horas de este viernes.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, brigadas de Bomberos de Nemak y personal de Medical Plus participaron en la atención del incidente. Una vez eliminado el riesgo, el área quedó acordonada mientras se realizaron inspecciones y se emitieron recomendaciones para prevenir un nuevo incidente.