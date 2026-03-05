Evacúan kínder por fuga de gas en San Nicolás

El hecho se registró en un inmueble ubicado en la calle Julio Revuelta número 639, en la colonia Bosques del Roble 2, en San Nicolás de los Garza

Una fuga de gas provocó la evacuación de un jardín de niños y estancia infantil la mañana del miércoles en el municipio de San Nicolás, luego de que personal docente detectara un fuerte olor mientras preparaban alimentos.

El hecho se registró en un inmueble ubicado en la calle Julio Revuelta número 639, en la colonia Bosques del Roble 2, en San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, el incidente ocurrió al interior del jardín de niños y estancia infantil Colegio Jean Piaget, donde maestras comenzaron a percibir el olor a gas en el área de recepción.

Ante el riesgo, se solicitó apoyo de las autoridades para descartar una situación mayor.

A la llegada de las unidades de auxilio, elementos de Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con Protección Civil de San Nicolás, confirmaron la presencia del olor y realizaron una inspección preventiva en la tubería y el medidor de gas.

Como medida de seguridad inmediata, se procedió al cierre de la válvula principal del suministro.

Posteriormente, se implementó ventilación natural del inmueble y se ordenó la evacuación preventiva de los menores y del personal educativo, con el objetivo de eliminar cualquier riesgo y proteger la integridad de quienes se encontraban en el lugar.

En total fueron evacuadas 36 personas: 26 niños, nueve educadoras y una directora. Ninguna de ellas resultó lesionada ni presentó síntomas de intoxicación, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital.

Vecinos del sector señalaron que este no ha sido un hecho aislado, ya que en días anteriores se han registrado problemas similares relacionados con el olor a gas en la zona, lo que ha generado preocupación entre las familias que habitan en la colonia Bosques del Roble 2.

Tras descartar riesgos inmediatos, personal de la empresa Naturgy se hizo cargo de la revisión de las instalaciones de gas, con el fin de detectar el origen del problema y evitar que vuelva a repetirse.