Evacúan iglesia de Santa Catarina por ingreso de oso

Alrededor de las 20:00 horas llegó personal de Parques y Vida Silvestre, que se sumó a las maniobras para rescatar al oso.

Un oso ingresó a la iglesia San Vicente de Paul mientras se celebraba misa la noche del 3 de noviembre en la colonia La Fama, en Santa Catarina. Los cuerpos de auxilio evacuaron a los feligreses y cerraron los portones para evitar que más personas entraran al inmueble.

El reporte se recibió a las 19:03 horas en el cruce de Virgilio C. Guerra y San Francisco. El ejemplar entró al templo durante la misa de las 18:30 horas, que oficiaba el padre Jesús de Luna.

Parques y Vida Silvestre rescata al ejemplar

Alrededor de las 20:00 horas llegó personal de Parques y Vida Silvestre, que se sumó a las maniobras para rescatar al oso. Especialistas valoraron al ejemplar, de aproximadamente tres años y 80 kilos, y lo trasladaron a un área segura.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinará el sitio donde será liberado.