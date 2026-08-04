Evacúan hotel Galería Plaza de Monterrey por incendio de vehículo

Un vehículo se incendió en el estacionamiento del Hotel Galería Plaza Monterrey, lo que provocó la evacuación preventiva y la movilización de cuerpos de auxilio

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio registrado en un vehículo al interior del estacionamiento del Hotel Galería Plaza Monterrey provocó la movilización de cuerpos de auxilio y la evacuación preventiva de decenas de personas la mañana de este lunes, en el Centro de la ciudad.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 9-1-1 alrededor de las 10:43 horas, alertando sobre un automóvil en llamas dentro del inmueble ubicado sobre la avenida Constitución, a la altura del número 411.

Al arribar, elementos de Protección Civil de Monterrey confirmaron que el fuego se encontraba en un vehículo estacionado en el primer nivel del estacionamiento del complejo, el cual está integrado por la torre del hotel y una segunda edificación administrativa conocida como Torre 411.

Debido a la acumulación de humo en el estacionamiento, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de ambas torres para proteger a huéspedes, trabajadores y visitantes, quienes fueron concentrados en la Plaza de las Banderas, localizada a un costado del inmueble.

Elementos de Bomberos de Nuevo León iniciaron las maniobras para sofocar el incendio utilizando la red contra incendios del propio edificio, logrando controlar y extinguir el fuego en pocos minutos. Posteriormente realizaron labores de ventilación y revisión de las condiciones de seguridad antes de permitir el reingreso al inmueble.

De manera preliminar, personal de Protección Civil de Monterrey brindó atención médica a un guardia de seguridad que se encontraba en el lugar, mientras se mantiene en evaluación su estado de salud y si presentó alguna lesión derivada de la emergencia.

El vehículo siniestrado es un Volkswagen Gol propiedad de Enrique Morales Yáñez, quien informó a las autoridades que al intentar salir del estacionamiento detectó humo proveniente del compartimiento del motor, por lo que descendió inmediatamente de la unidad antes de que las llamas se propagaran.

Las corporaciones de emergencia continuaron con las labores de inspección y evaluación para descartar riesgos adicionales y determinar las causas que originaron el incendio. De manera preliminar, no se reportan personas lesionadas de gravedad.