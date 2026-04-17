Evacúan empresa de helados en Mederos por fuga de gas

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al lugar, donde confirmaron la fuga y procedieron a acordonar la zona para evitar riesgos mayores.

Una fuga de gas registrada en los patios de una empresa de helados provocó la evacuación de al menos 20 trabajadores en la zona sur de Monterrey.

El incidente ocurrió sobre la calle Pablo Quiroga, entre la avenida Garza Sada y la calle Eduardo Livas, en el sector de Mederos. De acuerdo con los primeros reportes, la fuga se originó cuando un tráiler de la misma empresa dañó una toma de gas al intentar salir del área de estacionamiento.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al lugar, donde confirmaron la fuga y procedieron a acordonar la zona para evitar riesgos mayores.

Como medida preventiva, el tráiler involucrado fue retirado, al igual que otros camiones de carga que se encontraban en el estacionamiento, los cuales fueron trasladados a un inmueble aledaño, también propiedad de la empresa. Asimismo, los trabajadores fueron evacuados del sitio.

Las autoridades municipales permanecieron en el lugar en espera de personal de la empresa de gas, quienes se encargarían de controlar y reparar la fuga. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.