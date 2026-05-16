Evacuan a más de 800 personas por fuga de gas al sur de Monterrey

La movilización se registró la tarde de este viernes en los alrededores de Nuevo Sur, donde se realizan labores de construcción

Una fuga de gas natural provocó la evacuación preventiva de más de 800 personas en la colonia Rincón de La Primavera, al sur de Monterrey, luego de que una retroexcavadora dañara una tubería de alta presión durante trabajos de construcción.

El incidente fue reportado en el cruce de Bahía del Geógrafo y Bahía de Alicante, movilizando a elementos de Protección Civil Monterrey, Bomberos Nuevo León y Policía municipal.

De acuerdo con el reporte, la maquinaria pesada impactó accidentalmente una línea de gas natural mientras se realizaban labores en una obra en construcción, generando una fuga considerada de riesgo.

Ante la situación, las corporaciones de auxilio realizaron el acordonamiento de la zona y solicitaron el apoyo de técnicos de Naturgy para controlar la fuga y eliminar riesgos.

Como medida preventiva, fueron evacuados aproximadamente 200 trabajadores de la construcción, además de 223 habitantes de sectores cercanos.

Asimismo, personal de seguridad de una plaza comercial cercana desalojó a cerca de 300 personas que se encontraban en el sitio, mientras que en una tienda fueron evacuadas alrededor de 100 personas.

Tras varios minutos de trabajo por parte de los cuerpos de emergencia y una vez controlada la situación, se permitió nuevamente el ingreso de las personas evacuadas.

Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.