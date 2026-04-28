Evacuan a dos personas tras incendio en vivienda de Juárez

Durante las maniobras, dos personas fueron evacuadas de la vivienda como medida preventiva. Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas.

Un incendio registrado en una casa habitación provocó la movilización de cuerpos de auxilio la tarde de este lunes en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El siniestro fue reportado en el cruce de las calles Constitución y Libertad, en la colonia Nueva Reforma.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el fuego se originó en el segundo piso del domicilio, por lo que de inmediato se desplegó personal de emergencia al sitio para atender la situación.

Durante las maniobras, dos personas fueron evacuadas de la vivienda como medida preventiva. Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil estatal permanecieron en la zona realizando labores para sofocar el incendio y descartar riesgos adicionales.